Zambrotta e Camporese a Gardaland Magic Halloween

Il divertimento in stile Halloween continua anche i sabati e le domeniche: a dare il via alle giornate il Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri che si esibiscono sulle note di una nuova canzone “Vent’anni da Paura”, pensata ad hoc per celebrare questo traguardo

La nuova strategia, partendo proprio dal successo di Gardaland Magic Halloween, è quella di aumentare sempre di più le giornate di apertura del Parco che sarà visitabile sia nei weekend di novembre che nel mese di dicembre fino all’8 gennaio con Gardaland Magic Winter.

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco sarà aperto dalle 17:00 alle 22:00 durante i venerdì 'da Paura', tutti i sabati dalle 10:00 alle 20:00 e le domeniche dalle 10:00 alle 19:00. Il 31 ottobre, per la notte di Halloween, apertura speciale dalle 10.00 a mezzanotte.

Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto tutti i sabati e le domeniche e, in via del tutto esclusiva, il 31 ottobre dalle 10:00 alle 18:00.