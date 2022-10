Il dipinto dell'artista inglese Lowry, che raffigura una folla di tifosi che si reca allo stadio, venduto per la cifra record di 7,8 milioni di sterline (quasi 9 milioni di euro). I proventi dell'asta saranno utilizzati per attività benefiche e per assistere gli ex giocatori finiti in disgrazia o affetti da gravi malattie