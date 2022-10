Laureato alla Luiss in Economia e Commercio, una lunga carriera da manager e oltre trent'anni nello sport, da TWI (oggi IMG Media) a Media Partners Group. Nel 2009 organizza il Mondiale di baseball in Italia, promuove due candidature Olimpiche per Roma e guida la Lega Serie B per otto anni. Sfiorata la presidenze Figc (perse contro Tavecchio nel 2017), oggi è presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo