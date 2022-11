Secondo Live tutto a tema MTV Generation con le canzoni che hanno segnato una generazione. Ospite uno dei suoi protagonisti assoluti: Morgan, che torna sul palco di X Factor dopo 8 anni. Appuntamento giovedì 3 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW PECHINO EXPRESS, DA FEDE PELLEGRINI A SCHILLACI. TUTTE LE COPPIE Condividi

La sfida si accende nei Live Show di X Factor 2022, dopo le tensioni dell’esordio che ha visto l’eliminazione del primo concorrente, Matteo Siffredi, del roster di Ambra. Ora è tempo del secondo Live sul palco del Teatro Repower di Milano, con una puntata - attesa per giovedì 3 novembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW - che si preannuncia ricca di sorprese e che vedrà gli undici concorrenti rimasti in gara darsi battaglia davanti al tavolo dei giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. A condurre lo show, dopo l’emozione del debutto in diretta, l’energia e l’ironia di Francesca Michielin.

Francesca Michielin

Secondo Live tutto a tema MTV Generation Il secondo appuntamento dei Live sarà interamente dedicato alla MTV Generation: i giudici hanno assegnato ai loro cantanti i brani più iconici di un decennio incredibile della musica in televisione, per una serata-evento all'insegna della celebrazione di artisti, generi e videoclip che hanno fatto la storia degli anni Novanta. Sarà anche l’occasione per celebrare i nuovi grandi impegni di MTV, a partire dai prossimi MTV EMA 2022 di Dusseldorf del 13 novembre. Per rendere ancora più viva la celebrazione di questo periodo straordinario, in platea ci saranno alcuni dei Vj che hanno fatto la storia di MTV. I brani assegnati Fedez, per il suo roster, ha pensato a “ Chasing Cars ” degli Snow Patrol per Linda , “ Toxic ” di Britney Spears per Dadà e “ No Sleep Till Brooklyn ” dei Beastie Boys per gli Omini

Ambra ha affidato “ Ray of Light ” di Madonna ai Tropea e “ Barbie Girl ” degli Aqua a Lucrezia

” di Madonna ai Tropea e “ ” degli Aqua a Dargen D’Amico ha proposto “ Salirò ” di Daniele Silvestri per i Disco Club Paradiso , “ Tutti i miei sbagli ” dei Subsonica per Beatrice Quinta e “ Take On Me ” degli a-ha per Matteo Orsi

” di Daniele Silvestri per i , “ ” dei Subsonica per e “ ” degli a-ha per Rkomi ha assegnato “Creep” dei Radiohead ai Santi Francesi, “Hyperballad” di Björk a Iako e “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani a Joėlle

Morgan torna a X Factor come ospite speciale L’ospite musicale di questa puntata sarà proprio un protagonista di questa straordinaria epopea televisiva e generazionale: sul palco del Teatro Repower ci sarà Morgan, l’artista che con i suoi Bluvertigo, prima, e da solista, poi, ha segnato questa epoca d’oro. Per Morgan sarà un ritorno sul palco di X Factor, da cui manca da ben otto anni e che per la prima volta lo vedrà special guest e non al tavolo dei giudici. L’artista, reduce da oltre 50 concerti nel 2022 dove si è esibito in solo e con orchestra nei più importanti festival culturali italiani, eseguirà dal vivo uno dei suoi brani più celebri, “Altrove”, e con una speciale performance renderà omaggio a David Bowie, da sempre idolo e fonte d’ispirazione del cantautore.