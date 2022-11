Vasta operazione della Polizia postale di Catania contro la pirateria audiovisiva, con l’esecuzione di numerose perquisizioni e sequestri in 23 province italiane. L'inchiesta, denominata "Gotha", ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale, pari a oltre 900mila utenti, con profitti mensili per milioni di euro

La più grande operazione contro la pirateria audiovisiva mai portata a termine, fino ad ora, in Italia. 70 le persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere a carattere transnazionale, truffa, pirateria audiovisiva, trasferimento fraudolento di beni, sostituzione di persona, falsificazione di documenti e ricettazione. L’inchiesta, coordinata dai magistrati della procura di Catania, è stata condotta sul campo dagli uomini della polizia postale e delle comunicazioni del capoluogo etneo. Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati in diverse parti d’Italia. A Catania, Palermo, Trapani, Napoli, Salerno, Roma ma anche all’estero ed in particolare Inghilterra, Germania e Tunisia. Ed è all’estero che, hanno accertato gli investigatori, sono stati installati i server attraverso i quali poi venivano illecitamente smistati i segnali delle trasmissioni delle pay tv come Sky, Netflix, Dazn, Amazon Prime e Mediaset.