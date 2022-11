Giovedì la puntata più attesa dai concorrenti che porteranno sul palco di X Factor i loro inediti. Perfetto equilibrio tra i roster di Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi con due artisti a testa. Giorgia ospite del quarto Live PECHINO EXPRESS, DA FEDE PELLEGRINI A SCHILLACI. TUTTE LE COPPIE Condividi

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, è in arrivo un’altra serata elettrizzante per X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle: nella puntata di giovedì 17 novembre su Sky e in streaming su NOW è tempo per i concorrenti rimasti in gara di presentare i propri inediti. Sul palco del Teatro Repower di Milano, a guidare questa attesissima puntata, Francesca Michielin.

Yungblud, Francesca Michielin e Fedez nell'ultima puntata di X Factor

Nei quattro roster la situazione è di perfetto equilibrio: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi arrivano a questo appuntamento decisivo, il più atteso dai ragazzi in gara, con due artisti a testa. Nella squadra di Fedez, LINDA presenterà il suo brano "Fiori sui balconi" (prodotto da BRAIL e JxN) e gli OMINI si esibiranno con "MATTO" (con la firma tra gli autori di Andrea Appino degli Zen Circus e prodotto da BRAIL e Gianmarco Manilardi)

Per la squadra di Ambra, Lucrezia riproporrà la canzone con cui si è presentata alle Audition "MOLECOLE" (prodotto da Simon Says! e Emil Yardo) mentre i Tropea porteranno "Cringe inferno" (prodotto da Simon Says!)

Con Dargen D'Amico, i Disco Club Paradiso performeranno sulle note di "DCP" (prodotto da Big Fish) mentre Beatrice Quinta riporterà il brano delle sue Audition "Se$$o" (produzione di Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna)

Nella squadra di Rkomi, i SANTI FRANCESI faranno ascoltare "Non è così male" (prodotto dagli stessi Santi Francesi e Katoo) e Joėlle il suo brano dal titolo "Sopravvissuti" (prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini).

Giovedì il primo inedito degli Omini

I brani disponibili da giovedì notte nell'album X Factor Mixtape 2022 Gli 8 brani saranno disponibili nell’album X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony Music Italy) che sarà pubblicato nella notte di giovedì 17, non appena terminato il Live. Un viaggio per conoscere sempre più a fondo i progetti dei concorrenti in gara in questa edizione, già da oggi disponibile in pre-save e pre-add al link https://bit.ly/3EbFlSQ. Giorgia sul palco di X Factor Ospite del quarto Live è Giorgia, tra le voci più importanti della musica italiana, considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre, torna sul palco di X Factor dove presenterà con una performance inedita il suo ultimo singolo “Normale”, prodotto da BigFish, che anticipa il nuovo album di inediti di prossima uscita.