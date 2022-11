Chi non ha mai sognato di sfidare Alex Del Piero? Da oggi si può, grazie a un nuovo gioco di calcio per dispositivi mobile. È infatti disponibile – per Android e iOS – World League Live, mobile game free to play sviluppato da Proxy 42.

Una delle novità che mette in campo questo gioco è quella di possedere, scambiare, vendere e noleggiare asset dei propri giocatori preferiti e della propria squadra del cuore sotto forma di NFT, attraverso il sistema Play To Earn. Tradotto: più giochi, più hai possibilità di guadagnare. Ognuno può quindi giocare con la propria collezione di NFT e criptovalute all’interno del mobile game, oppure anche venderla o noleggiarla ad altri.

E qui entra in campo Del Piero. Perché, durante una fase temporale prestabilita, gli utenti possono accumulare punti su una classifica condivisa che permetterà loro di partecipare al “Play With The Star”, per sfidare vari campioni in diretta su vari canali social come Twitch, Youtube, Tiktok e così via. La prima leggenda a mettersi in gioco è stata proprio l’attuale talent di Sky Sport, coinvolto nel progetto World League Live.

“Ho sempre avuto – ha dichiarato - una passione per i videogiochi, e con World League Live mi sono divertito fin dai primi minuti. Lo stile di gioco, la possibilità di personalizzare e possedere i giocatori, potersi sfidare tra amici o giocare contro un campione, sono tutte caratteristiche che mi hanno appassionato ed è per questo che ho desiderato essere il primo ad entrare appieno nel progetto, anche come ‘personaggio giocabile’”. Infatti, oltre a sfidare Del Piero, si potrà anche “possedere” la sua carta giocabile: infatti è già aperta una white list per aggiudicarsi i primi NFT dedicati al campione del mondo.

La sfida di World League Live è quella di creare un vero e proprio metaverso sportivo, non solo un gioco. “Vogliamo creare – ha detto Francesco Ferrazzino, CEO di Proxy 42 - un universo che possa essere un luogo dove poter esprimere la passione per questo sport a 360° attraverso un ecosistema digitale di valore per i player, ma anche per le stesse squadre di calcio, per i calciatori e per i fan”. Le potenzialità sono effettivamente molto alte, anche grazie all’utilizzo della blockchain e delle criptovalute, in questo nuovo mix chiamato GameFi, la combinazione tra gaming e finanza.

E allora, pronti a sfidare Del Piero?