Il Senato ha dato il primo via libera a un'importante riforma istituzionale, che prevede l'inserimento dello sport nella Costituzione della Repubblica italiana. Ora serviranno gli altri passaggi parlamentari per l'approvazione definitiva

Via libera dall'Aula del Senato al ddl per l'inserimento dello sport in Costituzione con 145 sì e 4 astenuti. Il disegno di legge, composto di un solo articolo, ha ottenuto anche in commissione Affari costituzionali il voto compatto da parte di tutti i gruppi. Questa è la prima lettura dell'iter parlamentare. Il provvedimento passsa all'esame della Camera. Saranno necessarie in tutto quattro letture, perchè si tratta di un provvedimento che modifica la Costituzione.