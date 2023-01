Grande spettacolo a Milano per le finali della terza edizione di University Master, il più grande campionato nazionale sui videogiochi dedicato agli studenti universitari, sponsorizzato di Sky Wifi

Si è chiusa con le finali disputate lo scorso 11 gennaio al Samsung District di Milano la terza edizione di University Master, il più grande campionato nazionale sui videogiochi dedicato agli studenti universitari organizzato da La Gazzetta dello Sport e 2WATCH, quest'anno sponsorizzato da Sky Wifi. E' stato un evento senza precedenti, come dimostrano anche gli impressionanti numeri. 100milioni di impression, più di 30 community attivate con una follower base di oltre 10 milioni e una finale seguita da decine di migliaia di utenti. University Master è stata teatro di scontri mozzafiato, tanto divertimento e soprattutto di una passione smisurata per la competizione e il gaming, con oltre 800 iscritti distribuiti tra dieci atenei. Tre i vincitori, nelle rispettive categorie, che hanno potuto godere del montepremi di 7.500 euro messo in palio dagli organizzatori: