In partenza la nuova edizione di 'Pechino Express' con due grandi stelle dello sport: Federica Pellegrini e Totò Schillaci. L'itinerario di questa stagione – al via da giovedì 9 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW – si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia

Rudy Kipling sosteneva che "viaggia più veloce chi viaggia da solo", ma lo spirito di Pechino Express sposta le coordinate verso un'altra direzione: l'avventura è una (folle) corsa da percorrere in coppia. Che siano dei novelli sposi, mamma e figlio, prof e alunno o semplicemente due amici non fa differenza perché il mantra dello show targato Sky è uno e uno soltanto: "No disagio, no parti". L'itinerario di questa stagione – al via da giovedì 9 marzo alle 21.15 per dieci puntate in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si svilupperà proprio lungo "La via delle Indie": partenza dalla metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell'India, proseguendo per il Borneo malese e la Cambogia con il gran finale nel magnifico sito archeologico di Angkor. Sarà un'edizione molto 'sportiva': nel cast Federica Pellegrini e Totò Schillaci con le loro rispettive dolci metà.

Pellegrini e Giunta: "Più forti e uniti dopo questa esperienza" L'anteprima del nuovo gioiello prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia è stata proiettata lunedì a Milano alla presenza dei due conduttori Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca e delle 9 coppie protagoniste. "Per quanto tu possa essere avventuroso - ha raccontato la 'Divina' durante la conferenza stampa - è un viaggio che da solo non faresti mai. Abbiamo capito che uno compensa l'altro, siamo tornati più forti da questa bellissima esperienza". "Ci ha arricchito molto - le parole di Matteo Giunta, 'socio' di Federica - è stato un modo di viaggiare completamente diverso, che ci ha permesso di conoscere una nuova cultura non solo geograficamente, ma più in profondità".

Federica: "Tornare a gareggiare? Chissà..." La leggenda del nuoto azzurro si è ritirata il 1° dicembre del 2021 con la vittoria nei 200 ai Campionati italiani in vasca corta di Riccione, ma il pensiero di un ritorno in vasca stuzzica il suo 'ex' allenatore. "La condizione fisica di Federica è spettacolare", spiega Giunta. Certo, da un punto di vista agonistico avrebbe bisogno di un po' di tempo per rimettersi in moto, ma sicuramente potrebbe...". E qui viene interrotto dalla campionessa veneta, che chiude con un sorriso e lascia aperta una porticina: "Chi lo sa...".

Totò Schillaci con la maglia di Italia '90 Da una dea dell'acqua all'eroe di Italia '90, capocannoniere del Mondiale di casa nostra con 6 reti, un titolo che gli è valso anche il secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro. E da buon siculo, Totò - accompagnato dalla moglie Barbara Lombardo - non si è presentato a mani vuote, portando con sé la maglia azzurra numero 19 che fece sognare l'Italia nelle "Notti magiche" di quell'estate. "Ma il gol più bello l'ho segnato sposando Barbara - ammette Schillaci - e la rigrazierò per sempre di avermi convinto ad accettare la partecipazione a Pechino Express. È stata la rivincita al brutto periodo che ho vissuto a causa della malattia che mi ha colpito un anno fa e da cui, per fortuna, sono guarito".

Colombari-Costacurta e le altre coppie C'è il calcio anche nel DNA di Achille Costacurta, figlio di Alessandro e di Martina Colombari, 'compagna' di viaggio del giovanissimo modello e influncer. "Abbiamo abbandonato Billy per qualche settimana - scherzano - ma lo ringraziamo perché ha capito il valore che questa esperienza rappresentava per noi. E si è liberato per un po' di due rompiscatole...". Non solo sportivi, ovviamente: ci sono Giorgia Soleri e Federippi a formare la coppia de "Le Attiviste", quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi ("Gli Avvocati"), Joe Bastianich e Andrea Belfiore ("Gli Italo- Americani"), Dario e Caterina Vergassola ("Gli Ipocondriaci"), Carolina Stramare e Barbara Prezia ("Le Mediterranee"), Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero ("Gli Istruiti").

Premio in beneficenza Negli oltre 8mila km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fare la differenza, la resistenza fisica e psicologica, l'abilità e l'intraprendenza, lo spirito di adattamento e anche quello di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere un’avventura che permetterà loro di scoprire e talvolta ad affrontare abitudini, tradizioni, cibi e usanze del luogo, superando prove che chilometro dopo chilometro li condurranno fino al traguardo con la bandiera di “Pechino Express”. E la gioia di una buona azione: il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati in questa edizione.