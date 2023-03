Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri 27 marzo, sarebbe entrato autonomamente ed è previsto che sarà dimesso domani mattina. L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risale a poco più di un anno fa, a gennaio 2022, durante i lavori per l’elezione per il presidente della Repubblica. All’epoca il presidente del Monza era dovuto andare in ospedale per un’infezione alle vie urinarie.