Le stelle dello sport, di ieri e di oggi, si danno appuntamento a Parigi, oggi lunedì 8 maggio per i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport.

E' arrivato uno dei momenti più attesi dell'anno: sul red carpet di Parigi sfileranno alcune degli sportivi più importanti al mondo in atesa di sapere chi si aggiudicherà il premo di sportivo dell'anno, e non solo. Tra le presenze confermate, i membri della Laureus Academy Sebastian Coe, Edwin Moses, Jessica Ennis-Hill, Nawal El Moutawakel, Chris Hoy e la stella paralimpica Tanni Grey-Thompson. A impreziosire un parterre di prime firme, ci sarà anche la velocista giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, che ha vinto due medaglie d'oro olimpiche a livello individuale nello sprint e sei titoli mondiali individuali, e la giovane stella brasiliana dello skateboard Rayssa Leal, che ha vinto una medaglia d'argento olimpica a Tokyo ad appena 14 anni. A Parigi anche alcuni dei calciatori più celebri al mondo, tra cui i membri della Laureus Academy Luis Figo e Carlos Puyol, l'ambasciatore Laureus Fabio Capello e i campioni francesi Patrice Evra e Claude Makelele. Presente nella capitale francese anche Justine Dupont, che dal 2019 si è affermata come migliore surfista femminile di big wave al mondo, e ora sfida gli uomini in questo sport. Il Laureus Sportsperson of the Year with a Disability Award è uno dei premi più prestigiosi nello sport paralimpico e cinque dei sei nominati di quest’anno nella categoria hanno già confermato la loro presenza a Parigi: Catherine Debrunner, Declan Farmer, Cameron Leslie, Oksana Masters e Jesper Saltvik Pedersen. Presente questa sera anche celebre schermitrice italiana paralimpica Bebe Vio.

I candidati Tra i candidati Laureus World Sportsman of the Year Award Lionel Messi, stella mondiale, vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2022 con l'Argentina, nominato assieme a Kylian Mbappé, suo compagno di squadra del Paris St Germain. A competere per la stessa statuetta ci sarà anche Rafael Nadal, che lo scorso maggio, proprio a Parigi, ha conquistato l’Open di Francia per la 14ª volta, il suo 22° Major in carriera, diventando il tennista più vincente nelle prove del Grande Slam in campo maschile. Lo scorso anno al Roland Garros di Parigi ha trionfato anche Iga Swiatek, che si è poi imposta anche agli US Open, guadagnando così la nomination nella categoria Laureus World Sportswoman of the Year. In casa Italia, c’è attesa per la nomination di Pecco Bagnaia nella categoria “Comeback of the Year”, conquistata grazie alla vittoria del titolo mondiale della classe MotoGP, dopo aver recuperato uno svantaggio in classifica di 91 punti nel corso della stagione. Tra gli atleti e le squadre che hanno avuto un anno da ricordare e sono in nomination per i Laureus Awards ci sono Steph Curry, Mondo Duplantis, Max Verstappen (Sportsman), Shelly-Ann Fraser-Pryce, Katie Ledecky, Sydney McLaughlin-Levrone (Sportswoman), la nazionale femminile inglese di calcio, Real Madrid, Golden State Warriors (Team), Carlos Alcaraz, Scottie Scheffler, Elena Rybakina (Breakthrough) e Christian Eriksen, Tiger Woods e Annemiek van Vleuten (Comeback).

Laureus Sport For Good Award Oltre a celebrare il meglio dello sport, la cerimonia dei Laureus Awards è anche un'importante vetrina per Laureus Sport for Good, che dal 2000, anno della sua fondazione, ha migliorato la vita di oltre sei milioni e mezzo di giovani. In vista della cerimonia dei Laureus World Sports Awards di domani a Parigi, l'intervento globale "TeamUp" a sostegno del benessere psico-sociale dei bambini colpiti da conflitti e guerre è stato annunciato come destinatario del premio Laureus Sport for Good di quest’anno. Sviluppato da Save the Children, UNICEF Paesi Bassi e War Child, l'intervento TeamUp è stato premiato per il lavoro con attività di gruppo di movimento basate sullo sport e sul gioco per avere un impatto positivo sul benessere psico-sociale dei bambini colpiti da conflitti e guerre. Ora presente in 26 paesi, il progetto è stato sostenuto da Laureus tramite il Fondo Sport for Peace and Humanitarian Action, lanciato nel 2022. Ad annunciare TeamUp come vincitore del premio è stato l'Ambasciatore Laureus e leggenda del calcio ucraino Andriy Shevchenko. Shevchenko ha avuto un'esperienza diretta del programma l’anno scorso dopo aver fatto un'emozionante visita a una sessione di TeamUp in Polonia, istituita per prendersi cura dei bambini che erano stati sfollati dalla vicina Ucraina dopo l'invasione russa.

