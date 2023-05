Sky celebra i suoi primi 20 anni in Italia: anni di innovazioni , di storie uniche, di grande sport con cui Sky ha contributo a trasformare il mondo della televisione . Ancora oggi, l’impegno è quello di i nnovare e sperimentare nuove tecnologi e e nuovi linguaggi, sempre con lo sguardo rivolto al futuro . Per questo, Sky ha deciso di celebrare questo traguardo con una due giorni di incontri aperti a tutta la cittadinanza , in cui ospiti italiani e internazionali si confronteranno sulle prossime sfide dell’industria creativa e televisiva.

Come partecipare

L’evento “Sky 20 anni”, in collaborazione con il Comune di Milano, sarà gratuito e aperto al pubblico. Per partecipare in presenza, info e iscrizioni su SKY TG24.IT e SKY SPORT.IT, l’accesso sarà garantito fino a esaurimento posti e sarà inoltre visibile in diretta sui canali tv e digital di Sky TG24 e Sky Sport. L’hashtag ufficiale è #Sky20anni.