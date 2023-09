X Factor 2023 al via: i giudici e il cast della nuova edizione

Dal 14 settembre, i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle riprenderanno la loro 'missione': individuare i talenti più promettenti in attesa che negli step successivi, Bootcamp e Home Visit, si definiscano i 12 protagonisti di X Factor 2023. Ogni giovedì in diretta su Sky e in streaming su NOW

X FACTOR 2023: IL VIDEO DI PRESENTAZIONE