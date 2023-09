Ben 11mila dei circa 30mila partecipanti alla Maratona di Città del Messico dello scorso 27 agosto sono accusati di aver utilizzato mezzi pubblici, auto o biciclette per raggiungere il traguardo. I presunti "furbetti" sono stati scoperti grazie ai chip che indossavano per raccogliere i dati: è emerso che avrebbero saltato alcuni dei checkpoint posizionati ogni 5km lungo il percorso

Mezzi pubblici, auto e biciclette per arrivare prima al traguardo. È accaduto a Città del Messico, dove più o meno un terzo dei circa 30mila partecipanti alla XL Mexico City Marathon Telcel 2023 che si è svolta lo scorso 27 agosto ha pensato di poter sfruttare degli escamotage per arrivare più velocemente alla fine e completare nel minor tempo possibile tutti i 42,195 km previsti. I "furbetti", però, sono stati presto scoperti: alla fine della corsa, grazie ai dati estrapolati dal chip che i maratoneti indossavano per avere le statistiche e il posizionamento finale della gara, è stato evidente come alcuni dei partecipanti avessero accorciato il percorso.