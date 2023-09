Grande accoglienza per Papa Francesco allo Stadio Velodrome di Marsiglia. Il Santo Padre è stato il primo pontefice a recarsi nella città francese negli ultimi 500 anni e per lui è stata allestita una splendida coreografia che lo raffigurava insieme alla basilica di Notre Dame de la Garde, protrettrice dei marinai, e una gigantesca scritta “merci” come ringraziamento per la sua visita. All’interno dell’impianto, davanti a 50mila fedeli, Bergoglio ha celebrato la messa lanciando un forte messaggio di pace e accoglienza