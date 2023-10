L’evento per i 20 anni di Sky in Italia, in programma il 3 e 4 ottobre al Museo Nazionale Romano-Terme di Diocleziano, sarà aperto da un messaggio augurale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Inoltre, un’intervista esclusiva con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e nuovi ospiti: Roberto Gualtieri, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. L’evento sarà anche in diretta su Sky e in streaming sui canali digital di Sky Sport e Sky TG24 SKY 20 ANNI, TUTTE LE INFORMAZIONI

Sarà aperta da un messaggio augurale inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la giornata finale delle celebrazioni per i vent’anni di Sky in Italia. La due giorni di evento, in programma il 3 e il 4 ottobre a Roma, nel suggestivo contesto del Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, includerà inoltre, sempre nella giornata di mercoledì 4 ottobre, un’intervista esclusiva con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, realizzata dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, e la partecipazione di nuovi ospiti: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti Per l’occasione il sito archeologico si trasformerà in uno studio televisivo d’eccezione che accoglierà una serie di incontri che faranno il punto sull’industria creativa nazionale e internazionale, provando a immaginare i futuri scenari possibili del settore e non solo. Allo stesso tempo, ci sarà modo di capire come anche Sky abbia contribuito in vent’anni allo sviluppo del settore dell’audiovisivo e della creatività, con un impegno che, ancora oggi, è quello di innovare e di sperimentare nuovi linguaggi, nuovi talenti e nuove tecnologie, avendo lo sguardo sempre rivolto al futuro. Al centro dei numerosi panel anche i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ambientali e culturali che, come mai avvenuto prima, stanno ridisegnando rapidamente la nostra società. Per festeggiare la ricorrenza molti volti noti dello spettacolo, dello sport e della cultura, si racconteranno in prima persona. La serata iniziale e quella di chiusura saranno arricchite, infine, dalla presenza di artisti musicali che nel complesso monumentale unico al mondo, si racconteranno oltre le proprie canzoni, in un mix di parole e musica.

Tutti gli ospiti, per lo sport anche Datome, Tortu e Paltrinieri Gli altri ospiti che partecipano sono: Luigi Abete, presidente A.S. Luiss; Andrea Abodi, ministro dello Sport; Michela Andreozzi, attrice, regista e sceneggiatrice; Pupi Avati, regista e sceneggiatore; Nicolas Ballario, giornalista e curatore d’arte; Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, chef stellati e giudici di MasterChef Italia; Beppe Bergomi, commentatore Sky Sport; Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca; Lavinia Biagiotti, presidente di Marco Simone Golf & Country Club; Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Alessandro Borghese, chef e conduttore tv; Federico Buffa, storyteller Sky Sport; Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle politiche sociali; Carlo Calenda, segretario di Azione; Fabio Caressa, voce e volto di Sky Sport; Margherita Cassano, presidente della Corte di Cassazione; Giuseppe Conte, presidente del M5S; Paolo Conversi, docente di Ecologia e Diritto dell’Ambiente presso la Pontificia Università Lateranense; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Silvia D’amico, attrice; Gigi Datome, campione di basket; Giancarlo De Cataldo, scrittore, drammaturgo e autore tv; Costantino Della Gherardesca, conduttore televisivo e radiofonico; Leonardo Fasoli, Sceneggiatore; Rossella Fiammingo, campionessa di scherma; Francesco Paolo Figliuolo, Commissario alla ricostruzione in Emilia – Romagna; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR; Maya Gabeira, attivista per il clima; Carlotta Gamba, attrice; Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci; Valeria Golino, regista e attrice; Beatrice Grannò, attrice e musicista; Licypriya Kangujam, attivista per il clima; Evgenia Kara-Murza, moglie di un dissidente anti-Putin; Maurizio Landini, segretario della Cgil; Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Carlo Lucarelli, scrittore e presentatore televisivo; Riccardo Luna, giornalista; Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas; Alberto Marenghi, vicepresidente Confindustria; Suraya Pakzad, attivista per i diritti delle donne afghane; Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto; Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società Italiana di Cardiologia; Isabella Ragonese, attrice, drammaturga e regista teatrale; Maddalena Ravagli, sceneggiatrice; Marta Rescigno, docente di Patologia generale alla Humanitas University; Nicola Savino, conduttore radio e tv; Massimo Scaccabarozzi, presidente della Fondazione Expo Roma 2030; Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Antonio Scurati, scrittore; Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Filippo Tortu, velocista campione olimpico; Oliviero Toscani, fotografo; Riccardo Tozzi, produttore cinematografico e televisivo; Pablo Trincia, giornalista, podcaster e autore tv; Ineza Umuhoza Grace, attivista per il clima; Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito; Walter Veltroni, giornalista, scrittore e regista; Paolo Virzì, regista sceneggiatore e produttore.

Federico Buffa e Federico Ferri all'evento di Sky 20 anni Inoltre, in occasione di Sky 20 anni, tra i tanti incontri in palinsesto, spazio FEDERICO BUFFA TALKS - STORIE DI SPORT. Domani, martedì 3 ottobre alle 17.45 Federico Buffa e Federico Ferri presenteranno e dialogheranno sul progetto “Federico Buffa Talks – José Mourihno”, con retroscena, aneddoti e clip dell’intervista in anteprima.

L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico e anche in diretta su Sky Durante le serate del 3 e del 4 ottobre, inoltre, sarà possibile assistere a quattro incontri fra parole e musica. Lunedì in compagnia del leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e di gIANMARIA mentre mercoledì ci saranno altri due appuntamenti, con Daniele Silvestri e Ghemon. A questo link il programma aggiornato in tempo reale. L’evento “Sky 20 anni” sarà gratuito e visibile in diretta sul canale 501 di Sky TG24, sul 257 di Sky Sport e i canali digital di entrambe le testate. L’hashtag ufficiale è #Sky20anni. L’organizzazione si è avvalsa anche delle partnership con Allianz; Angelini; Anpit - Associazione Nazionale Per l'Industria e il Terziario; Assolombarda; Autostrade per l’Italia; Commissione Europea; Ferrovie dello Stato Italiane; Fondazione Roma Expo 2030; Jaguar Land Rover; Open Fiber; Pirelli, Rinascente e Tim. I partner tecnici sono Cassina; Laika Caravans; NH Hotels e Osteria del Trap.