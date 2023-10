Dopo il successo della prima edizione, riparte GialappaShow , il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci , in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dal 16 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30 . Alla guida del programma torna Mago Forest , indiscusso padrone di casa, spalla dei comici e complice della Gialappa’s, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa. Si parte con un graditissimo ritorno: Ellen Hidding dopo oltre vent’anni dal debutto insieme, sarà di nuovo al fianco di Forest nella prima puntata dello show.

Alessandro Betti sarà ancora protagonista con il suo Fachiro Tandoori e, in più, riceverà in ogni puntata il prestigiosissimo premio Alluce di Donatello. Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza nell’intento di (de)motivare, e nei panni di un medico dello sport. E, direttamente dal Baratro, tornano i ragazzi Cin Cin , ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon , vera rivelazione della scorsa stagione.

Confermato tutto il cast comico, con vecchie conoscenze e nuovi personaggi. Torna Ubaldo Pantani con il nuovissimo format 4 Funerali . Nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino , che dopo Pechino Express intraprendono una nuova avventura televisiva. Immancabili le incursioni di Ester Ascione , alias Brenda Lodigiani , che proporrà anche una particolare interpretazione della cantante Annalisa. Rivedremo Stefano Rapone nei panni del Vice portavoce aggiunto del Governo, e nei nuovi panni dell’inviato sui red carpet, Antonio Ornano con il suo Brando Godano, e come allenatore di una squadra di calcio giovanile, Valentina Barbieri nella parodia di Ilary Blasi, e nella nuovissima parodia di Madame.

Le new entry e una versione inedita di 'Tentescion Ailand'

Ma non solo, il cast del programma si arricchisce in questa edizione di nuovi comici: Edoardo Ferrario, Gigi & Ross, Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi, con nuovi personaggi tutti da scoprire. Tra le novità di questa stagione, vedremo gran parte del cast alle prese con una versione inedita di Tentescion Ailand. Non mancheranno i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prenderà di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web. Infine, l’immancabile citofono, vera icona del programma, dove vedremo suonare ospiti a sorpresa.