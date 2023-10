Con un intenso viaggio nell'universo della ASDD Roma 2000, squadra capitolina di calcio a 5 per non vedenti, il docufilm firmato dal regista romano racconta in profondità la realtà del calcio per disabili, attraverso un ritratto intimo e appassionato della dirompente umanità dei suoi protagonisti. Un film che sarà accessibile a tutti, grazie all'audiodescrizione e ai sottotitoli sono presenti gratis su MovieReading

Lo sport, e nello specifico il calcio, come riscatto sociale e affermazione di se stessi. Ma soprattutto come abbattimento di tutte le barriere, fisiche e psicologiche. È questo il forte messaggio veicolato da Quattro quinti, l’introspettivo documentario firmato da Stefano Urbanetti presentato oggi al Festival del Cinema di Roma e candidato nella sua categoria al premio David di Donatello 2024. Un intenso ed emozionante viaggio nell’universo della ASDD Roma 2000, la squadra di calcio a 5 non vedenti della capitale, che proietta l’incredulo e ignaro spettatore in una realtà che in pochi conoscono, quella dello sport per disabili, e lo travolge con l’umanità e la sensibilità dei suoi incredibili protagonisti. Il tutto attraverso una prospettiva intima e sensoriale che penetra nelle profondità della squadra e svela i segreti, le dinamiche, le passioni e i suoni (il pallone è pieno di placche di metallo che lo fanno suonare come una maracas e lo rendono "visibile" ai giocatori) di quell’incredibile evento che è una partita di calcio per non vedenti.

Il regista Stefano Urbanetti impegnato in una scena con Vincenzo Censi, giocatore dell'ASDD Roma 2000

"Dopo tanti anni ancora non sono riuscito a capire come facciano, ma poi ho capito che il vero disabile ero io”, ripete commosso per due volte Sauro Cimarelli (ex portiere e ora dirigente-allenatore della ASDD Roma 2000) nel corso del documentario, come a sottolineare l’imponderabile abilità di questi ragazzi - alcuni già decisamente uomini - in grado di giocare a calcio pur privi del senso della vista. Ebbene, Stefano Urbanetti, che di questo film ha curato regia, sceneggiatura, montaggio e parte delle musiche, oltre ad averlo prodotto, ce lo fa capire e vedere (è proprio il caso di usare questo termine) in maniera quantomai efficace e brillante. Prima ci fa letteralmente scendere in campo al loro fianco, facendoci percepire il respiro e il battito del cuore dei giocatori e immergendo lo spettatore nel complesso sistema di richiami sonori indispensabili per l’orientamento degli stessi; poi ci descrive, attraverso le loro dirette parole, i sentimenti, le ambizioni e i sogni degli uomini (prima che calciatori) della squadra, raccontando le loro storie cariche sì di difficoltà ma anche di un’indomita voglia di continuare a superarle; quindi, ci proietta all’interno degli spogliatoi e del pullman della squadra ad ascoltare i discorsi motivazionali, le aspirazioni, le gioie e i dolori di Luca Mazza, il focoso ma genuino allenatore della squadra - indispensabile guida e tratto d’unione tra l’impossibile e il reale - capace di portare i suoi ragazzi alla vittoria della Coppa Italia al termine di una stagione che ha visto sfumare lo scudetto per un solo punto (comunque vinto nell’annata precedente). “Ma il vero privilegio e il vero successo è allenare una squadra di ragazzi che non vedono e giocano un calcio del genere”, spiega proprio l'allenatore, l’uomo che insieme a Sauro Cimarelli ha cambiato le sorti del calcio per non vedenti a Roma dopo l’incontro in un torneo in Grecia nel lontano 2001. Da quel giorno i due hanno unito sforzi e passione per dare vita a un progetto che, nonostante la crisi del Covid che ha aggravato una situazione già molto complicata, è sfociata nella realizzazione del loro sogno: mettere in piedi una vera e propria scuola calcio per non vedenti. Un sogno che nel 2019, all’inizio del racconto di Stefano Urbanetti, i due vedevano ancora come una chimera irrealizzabile, ma che sancisce il migliore dei finali possibili per una storia che con coraggio e determinazione ha spalancato al grande pubblico una realtà dai contorni umani dirompenti.

Un fermo immagine di una partita di allenamento dell'ASDD Roma 2000