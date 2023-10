Stasera alle 21.15 il primo Live Show di X Factor 2023, in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW con Laura Pausini super ospite. In 'campo' le quattro squadre di concorrenti capitanate da Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Fedez e Morgan: conosciamo meglio i 12 artisti che si giocheranno la vittoria finale

X FACTOR: GUIDA TV E REGOLAMENTO