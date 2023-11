I 4 giudici Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D’Amico e Morgan e le rispettive squadre si sfideranno ancora, questa volta con 11 canzoni manifesto scelte per le esibizioni di ciascun concorrente. 11 brani simbolo della “ musica ribelle ” che hanno segnato la storia della musica, tra politica e sociale, che hanno saputo stimolare riflessioni e dibattito. E che, grazie alle performance dei ragazzi in gara, porteranno sul palco di #XF2023 storie uniche di emancipazione, libertà, ribellione, ingiustizia. A condurre lo show e dirigere la gara sul grande palco della X Factor Arena ci sarà, come sempre, Francesca Michielin .

La musica può essere molto di più che un insieme di note, e se oltrepassa i confini del pentagramma può assumere significanti importanti anche in altri campi. Sono molti i brani diventati colonna sonora di movimenti capaci di dar vita a qualcosa di concreto in altri settori della vita; pezzi nati da una voglia o da una necessità di ribellione da parte degli artisti e che poi, ognuno a suo modo, hanno fatto “storia” andando al di là della musica. Alcuni di questi brani sono al centro del terzo Live di X Factor 2023 , show Sky Original prodotto da Fremantle, atteso stasera, giovedì 9 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW .

Sul palco di X Factor stasera Colapesce Dimartino

Ospiti della nuova puntata di questa sera - giovedì 9 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile on demand e visibile su Sky Go e il mercoledì successivo, in chiaro su TV8 - saranno Colapesce Dimartino, i due cantautori dei record che porteranno per la prima volta dal vivo, in attesa di vederli in concerto nei club dal 23 novembre, il nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal loro ultimo album “Lux Eterna Beach”.