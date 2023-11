In occasione della giornata mondiale per la lotta contro il Diabete l’Excelsior Hotel Gallia di Milano ha ospitato il Charity Gala Dinner “Un Brutto T1po!” organizzato da SoStegno70 e dal Diabetes Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Diversi i volti noti dello sport, su tutti Massimo Ambrosini, impegnato in prima linea. Con lui anche tanti ex compagni al Milan come Nesta, Pirlo e Costacurta, ma anche altri personaggi sportivi come Marotta, Tortu e Magnini

Serata evento all’insegna della beneficenza a Milano, dove in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il Diabete l’Excelsior Hotel Gallia ha ospitato il Charity Gala Dinner “Un Brutto T1po!” organizzato da SoStegno70 e dal Diabetes Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Molti i volti noti ad averne preso parte tra cui Massimo Ambrosini, che assieme alla moglie Paola si è speso in prima linea per la buona riuscita della serata. Già da un anno infatti il calciatore e la sua famiglia si trovano a combattere contro questa forma di diabete che affligge il minore dei loro figli, Alessandro.

Foto: Denisa Babics Milano

Tanti i campioni presenti “La reazione che ognuno di noi può avere nei momenti di difficoltà va alimentata e questo si può fare con alcune cose: l’amore che ognuno di noi ha nei confronti dei nostri figli, la fiducia, il coraggio e la forza che ci date tutti voi che siete qua presenti perché da soli è più difficile affrontare queste cose” ha dichiarato proprio Massimo Ambrosini. Tra i presenti anche molti ex compagni rossoneri e non tra cui Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Alessandro Costacurta, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Riccardo Montolivo, Christian Brocchi e Massimo Gobbi. Anche i club hanno mostrato la loro vicinanza alla causa: Milan e Monza erano presenti con una delegazione, mentre per l’Inter era presente l’Amministratore Delegato Giuseppe Marotta. Non solo calcio però, c’erano anche il campione olimpico Filippo Tortu e il nuotatore Filippo Magnini con la moglie Giorgia Palmas.

Foto: Denisa Babics Milano

Raccolti oltre 100mila euro Molti i lotti donati da società di calcio, aziende e donatori privati. La grande generosità dei presenti in sala ha permesso di raccogliere oltre 100mila euro che andranno devoluti al progetto Beta is Better dell’Ospedale San Raffaele di Milano per la ricerca di una cura al diabete di tipo 1. Dal palco è intervenuto anche il Professor Lorenzo Piemonti, Primario dell’Unità Operativa Medicina Rigenerativa e dei Trapianti del San Raffaele “Il diabete di tipo 1 colpisce circa il 10% delle persone affette da diabete ed interessa maggiormente i bambini – ha ricordato - Questa tipologia causa una riduzione dell’aspettativa di vita di quasi 13 anni e purtroppo ad oggi non esiste ancora una cura, per questo la ricerca è fondamentale: provare a dare una vita, o a dare più vita, a chi ha il diabete di tipo 1.”