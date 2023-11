X Factor, stasera il quarto Live. Ospite Annalisa

È la sera in cui tutto può succedere, a X Factor 2023 : in programma stasera, giovedì 16 novembre su Sky e in streaming su NOW , una doppia manche con una doppia eliminazione . Nella notte del quarto Live , la sfida tra i concorrenti di Fedez , Ambra Angiolini , Dargen D’Amico , Morgan - nello show Sky Original prodotto da Fremantle - si fa sempre più avvincente. A condurre lo show e dirigere la gara sul grande palco della X Factor Arena ci sarà, come sempre, Francesca Michielin .

Sul palco di X Factor c'è Annalisa

Super ospite del quarto Live - giovedì 16 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; il mercoledì successivo, in chiaro su TV8 - sarà Annalisa, che presenterà per la prima volta dal vivo, sul palco di #XF2023, il suo nuovo singolo “Euforia”. Reduce dallo strepitoso successo del concerto sold out al Mediolanum Forum di Assago, con oltre 12.000 spettatori (e ad aprile sarà nuovamente live nei palasport) e del suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” al vertice di tutte le classifiche, la regina del pop italiano ha macinato record su record diventando la prima donna al numero 1 della classifica con un singolo da tre anni e l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno. Solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione di copie certificate e conquistato 31 Dischi di Platino e 13 Oro.