Torna, a partire da questo martedì, 21 novembre, "Federico Buffa Talks", la produzione originale targata Sky Sport, condotta da Federico Buffa e Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Nel primo episodio della quarta puntata, tante le storie trattate: Lodetti, Suarez e la dinastia Maldini; Kareem Abdul Jabbar e Bill Russell; Peter Norman; Yusra Mardini e infine, Sara Simeoni. Appuntamento alle 19.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Martedì 28 novembre, protagonista del secondo episodio, Paola Egonu

Nel consueto viaggio attraverso la storia e le storie di sport, questa volta lo spazio del racconto è occupato dal ricordo di quei gregari che sono diventati campioni, dalla descrizione di campioni che rappresentano un punto di connessione tra generazioni, e dalle azioni di quei fenomeni dello sport che hanno scelto di battersi, di lottare, anche fuori dal campo, per un principio di giustizia universale e per un futuro migliore.

La storia di Giovanni Lodetti Ecco allora, che seguendo questa mappa di ricordi e vicende sportive, si parte da Giovanni Lodetti, centrocampista del Milan degli Anni '60, campione d'Europa con l'Italia, di cui Buffa ricorda in particolare il suo grande senso di ammirazione verso i grandi con cui aveva condiviso il cammino: "La descrizione di Cesare Maldini che dà Giovanni – racconta Buffa – è la descrizione di un uomo congruo alla sua epoca. Ti racconta i particolari di com'era, un personaggio molto carismatico e soprattutto decisivo per la partita più importante di quel Milan, cioè la Coppa dei Campioni del '63".

Platini esempio di campione sotto i riflettori Un esempio invece di quei campioni che non sono mai stati dietro le quinte ma sempre sotto la luce dei riflettori, e le cui gesta passano di generazione in generazione, è Michel Platini, visto di recente a Torino per la celebrazione dei 100 anni di proprietà della Juventus della famiglia Agnelli. "L'estetica di Platini – dice Buffa – è un'estetica che, secondo me, nell'era moderna è raggiunta soltanto da Zidane, che gioca con la sua maglia anni dopo. C'è proprio un'estetica quasi francese del gioco, un'eleganza naturale. Movimenti perfetti. Sono i due giocatori, secondo me, esteticamente più avanzati del calcio recente passato in Italia".

Kareem Abdul Jabbar e Bill Russell: campioni non solo di sport Ci sono poi leggende dello sport per le quali essere campioni non prescinde dalla responsabilità verso il mondo che li circonda: per loro, essere stelle ed essere impegnati nella lotta per l’affermazione dei diritti universali, essere campioni e attivisti, è un fatto imprescindibile. Tra queste leggende spiccano due nomi, Kareem Abdul Jabbar e Bill Russell. "Kareem – spiega Federico Ferri – sceglie la responsabilità, l'impegno molto presto, da molto giovane. Questa è una caratteristica che lo rende unico forse unico più con la visione di oggi che con quella di allora ma certamente è un ragazzo che decide di impegnarsi, che decide di lottare". "Giustissimo – aggiunge Buffa. Praticamente il concetto è: io penso con la mia testa non mi interessa che il mondo mi guardi come giocatore di basket, io resto un uomo avanzato, istruito, che vuole migliorare e che pensa autonomamente. In questo è l'erede di Bill Russell. Bill Russell è quel tipo di uomo".

Da Peter Norman a Sara Simeoni, passando per le sorelle Mardini Dall’attivismo delle stelle NBA all’impegno silenzioso di Peter Norman, sul podio con Tommy Smith e John Carlos ai Giochi di Messico '68, passando per l’incredibile storia delle sorelle siriane, Yausra e Srah Mardini, fuggite dalla guerra e vive grazie alla loro abilità come nuotatrici. Un assist, quest’ultimo, legato alle donne di sport, che conduce all’ultimo grande personaggio, protagonista di questo episodio: Sara Simeoni. "Secondo me – dice Buffa – come Sara, nessuno mai. Se identifichi in lei lo sport italiano femminile, da lì in poi, è per il suo modo di stare al mondo. L'ironia. C'è un modo ironico di stare al mondo. Quando va indietro nella sua storia, racconta: "Io non sapevo se volevo fare salto in alto. Io non volevo fare la vita di mia madre, non volevo fare quella che si sposa a 21 anni, volevo provare a fare qualcosa di diverso".

Federico Buffa Talks, 1^ episodio della quarta puntata su Sky e in streaming su NOW La quarta puntata di "Federico Buffa Talks" andrà in onda come sempre in due parti: il primo episodio da martedì 21 novembre e il secondo episodio da martedì 28 novembre su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Federico Buffa Talks sarà introdotto da Massimo Oldani, splendida voce storica di Radio Capital. Un programma di Federico Buffa e Federico Ferri, con la regia di Leopoldo Muti, a cura di Sara Cometti Martedì 21 novembre ore 19.30 e 22.45 : su Sky Sport Uno

: su Sky Sport Uno ore 21.00: su Sky Sport Arena Disponibile anche on demand



Paola Egonu protagonista del secondo episodio Dal 28 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW. Racconti, ricordi, emozioni: dentro la vita di una grande protagonista del mondo dello sport, con la campionessa di pallavolo Paola Egonu.