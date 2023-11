Dai primi mesi del 2024 Sky completerà la sua offerta di connettività: nasce l'offerta Sky Mobile powered by Fastweb per un'esperienza Sky ancora più completa

Sky e Fastweb hanno annunciato oggi di aver siglato una partnership pluriennale per il lancio, nel corso dei primi mesi del 2024, di Sky Mobile powered by Fastweb, un’offerta mobile affidabile, veloce, trasparente e a un prezzo vantaggioso.

Grazie a questo accordo, Sky completa la sua offerta di servizi di connettività e offre così un’opportunità in più ai suoi clienti attuali e futuri. Fastweb, che offrirà il servizio tramite un accordo di distribuzione, rafforza così il suo posizionamento sul mercato della telefonia mobile dove continua la sua crescita a doppia cifra. La qualità di quest’offerta a brand Sky sarà garantita da un partner tecnologico di eccellenza come Fastweb. Sky Mobile sarà infatti un’offerta completa che include il 5G, grazie alla qualità del servizio mobile di Fastweb, il più veloce d’Italia secondo Ookla®, e con il 99% di copertura in Italia.