Da dicembre sarà più semplice diventare un vero MasterChef a casa: nei principali negozi flagship Sky di tutta Italia saranno in vendita, a partire dai primi giorni del mese, alcuni dei prodotti che hanno contribuito a rendere un cult lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Il grembiule ufficiale in tre colori e personalizzabile Troveranno spazio gli oggetti più rappresentativi delle cucine dello show, a partire dall’oggetto forse più identificativo e di culto per gli appassionati, il grembiule ufficiale, disponibile nelle varie declinazioni: bianco, il più desiderato tra i concorrenti che partecipano ai Live Cooking; rosso, come quelli usati nelle sfide in esterna; e nero, per affrontare purtroppo il temutissimo Pressure Test col rischio eliminazione; tutte le versioni sono disponibili anche da personalizzare col proprio nome. Ci sono anche cappello da Chef, guantone per il forno, tovaglietta e tovaglioli, tutti brandizzati MasterChef. L’iconico grembiule sarà in vendita al prezzo di 23,90€, la versione personalizzata col proprio nome – per la quale tutte le informazioni saranno disponibili sempre nei negozi Sky – sarà disponibile al prezzo di 34,90€.

Masterchef, il cooking show torna dal 14 dicembre su Sky Un’idea che nasce proprio a ridosso del periodo natalizio, per una perfetta idea regalo in occasione delle feste, ma anche a pochi giorni dall’avvio della nuova stagione del cooking show, atteso da giovedì 14 dicembre su Sky e in streaming su NOW. MasterChef Italia è il primo titolo dell’offerta Sky a entrare nei negozi col proprio merchandising.