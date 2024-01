Giorno della Memoria, la programmazione su Sky

Perchè il Giorno della Memoria sia tutti i giorni, non solo il 27 gennaio

L’inciampo metaforicamente invita alla riflessione, indubbiamente sulla furia nazista, che colpì soprattutto - ma non solo - chi professava la religione ebraica. Ma il destino non è un inciampo, è una sottile linea che corre parallela lungo la vita degli uomini e li unisce. Come le leggi razziali, che colpirono indistintamente tutti quelli che per un motivo o per un altro non si allineavano all’ideale di perfezione del regime, anche i campioni sportivi che all’apparenza erano simboli perfetti dell’ideologia di regime e un vanto per il Paese. Il compito, non solo oggi, 27 gennaio, Giorno della Memoria, ma tutti i giorni, è continuare a ricordare il coraggio di chi scelse di stare dalla parte giusta e l’importanza di tutte quelle vite strappate ingiustamente, per scongiurare che un orrore così non si ripeta più e impedire che un domani la Shoah diventi solo una riga su un libro di storia, e poi più nemmeno quella.