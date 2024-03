Ancora un'edizione molto 'sportiva' quella in partenza stasera verso la "Rotta del Dragone", tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. L'appuntamento è ogni giovedì - per 10 puntate - alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW



Qualcuno - e chi se non la venere argentina Estefania Bernal? - ha addirittura invocato la mano del 'Dios' Leo Messi per un miracoloso autostop, passaggio obbligato nell'avventuroso cammino verso l'olimpo di Pechino Express. Chi non aveva 'santi' a cui votarsi... si è affidato semplicemente alle proprie forze, allo spirito di adattamento e sopravvivenza, zaino in spalla e un euro al giorno (in valuta locale, ovviamente) lungo la "Rotta del Dragone", nel cuore dell'Asia meridionale. È qui, tra le risaie verdi del Vietnam, le città ricche di magia del Laos, la foresta pluviale incontaminata e i templi sacri dello Sri Lanka che si svilupperà il viaggio in 10 puntate delle 8 coppie protagoniste di questa edizione, dal 7 marzo e ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.



Le coppie di viaggiatori: quanti sportivi! Nel cast due icone dello sport azzurro come Francesca Piccinini e Kristian Ghedina, Fabio Caressa e la figlia Eleonora, l'ex schermitrice Antonella Fiordelisi, che abbiamo incontrato alla conferenza stampa di presentazione, all'aeroporto milanese di Linate, in partenza per il più picaresco degli show Sky Original realizzato da Banijay Italia. Della 'comitiva' anche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo ("Le Amiche"), Damiano e Massimiliano Carrara ("I Pasticcieri"), Artem e Antonio Orefice ("I Fratm"), Nancy Brilli e Pierluigi Iorio ("I Brillanti"), Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi ("I Romagnoli"). Alla conduzione il collaudatissimo Costantino della Gherardesca, supportato da un 'inviato' molto speciale: Gianluca Colucci in arte Fru dei The Jackal, tifosissimo del Napoli.

I Giganti: Francesca Piccinini e Kristian Ghedina La "Picci" ha iniziato a giocare a pallavolo guardando i cartoni di Mila e Shiro, le ragazzine di oggi vengono ispirate da lei, una leggenda in carne e ossa del volley: 503 presenze in maglia azzurra, un oro Mondiale, 7 Champions League e 5 scudetti con le squadre di club. Al suo fianco il Tarzan di Cortina, uno dei più grandi discesisti italiani di tutti i tempi e il primo a trionfare sulla Streif di Kitzbuhel, con tanto di 'spaccata' nel salto finale che gli costò il bis sulla pista austriaca perché lui è fatto così, "matto come un cavallo" e già candidato a idolo dei social.

Mai dire... Zampei! "Quando ci siamo conosciuti l'ho battuto in una gara di pesca che, tra l'altro, ho vinto", ride Francesca. "È arrivata Zampei!", scherza l'ex sciatore, storpiando clamorosamente il nome del manga (Sampei, per i più giovani) tra le risate generali. "Kristian è stato un super compagno di viaggio - ammette la Piccinini - ma se dovessi rifare Pechino mi piacerebbe partecipare con Paola Egonu". E Ghedina, 'indispettito', rilancia, sorvolando sul nostro desiderio di vederlo con Alberto Tomba: "Alberto è un amico, ma preferirei Lindsey Vonn...".

I Caressa "Ma perché Caressa non fa più le telecronache?". Nei bar era un tormentone e anche gli addetti ai lavori si erano un po' preoccupati della sua prolungata assenza. "Lo stesso Max Allegri - racconta Fabio - mi ha scritto un messaggio: 'ma dove sei finito?'. Non poteva sapere che ero in Vietnam a rincorrere mia figlia...". La dolcissima Eleonora detta 'Leo', studentessa di Scienze umanistiche per la comunicazione all'Università Statale di Milano, con un piccolissimo difetto: "Non capisco nulla di calcio". In realtà due, se pensiamo che la mamma è Benedetta Parodi: "Ah, non so nemmeno cucinare...".

Concorrenti & calciatori Alla presentazione del programma, lo storico giornalista e volto di Sky non si è sottratto a un giochino: abbinare le coppie di concorrenti a quelle di due calciatori. E così... i Giganti sono 'tosti' come Rino Gattuso e Gigi Buffon, le amiche 'verticalizzano' in stile Pirlo-Marchisio, mentre Fiordelisi e Bernal spadroneggiano nella loro area e in quella degli avversari che neanche Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez...

Italia-Argentina: Fiordelisi e Bernal Una è già amatissima dagli italiani, l'altra lo sarà prestissimo. Antonella, salernitana, è laureata in Scienze Politiche, campionessa d'Italia a squadre nella spada e per diverse stagioni nel giro della Nazionale. "Ci siamo divertite, abbiamo sofferto, ci siamo emozionate - le parole della Fiordelisi - e gli anni della scherma mi hanno agevolato molto in questa esperienza. Soprattutto per lo spirito di sacrificio, è stata una grande scuola di vita". Ma la 'prof' a Pechino è stata lei: "È stata pazzesca - riconosce la sua compagna di avventura Estefania - mi ha anche insegnato a remare!".

Messi c'è L'incantevole sudamericana è una modella, eletta Miss Universo Argentina nel 2016, "campionessa del mondo" di bellezza e finalista all'Isola dei Famosi. Anche lei molto sportiva. "Essere allenate ci ha aiutato tantissimo", spiega. "Lei forte in bici, io nella corsa: insieme spacchiamo". E quando le energie sembravano venire meno... ci ha pensato la provvidenza: "Dicevo agli abitanti del posto di essere amica di Messi - confessa - e puntualmente ci davano un passaggio...". Chiudete le valigie, amici: si va a Pechino!