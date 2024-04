"Ieri ricorreva la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace", ha ricordato papa Francesco alla recita del Regina Caeli in Piazza San Pietro. "Tutti sappiamo - ha proseguito - quanto praticare uno sport possa educare una società aperta, solidale, senza pregiudizi". "Ma per questo - ha aggiunto il Pontefice - ci vogliono dirigenti e formatori che non puntano solo alla vittoria o al guadagno". "Promuoviamo uno sport che favorisca l'amicizia sociale e la fraternità", ha concluso.