In diretta da Palazzo Reale il prossimo 27 maggio torna nel capoluogo lombardo il format del canale all news di Sky ideato per portare il dibattito sul territorio. Tantissimi gli ospiti per l'evento che sarà possibile seguire dalle ore 9 in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24. Per partecipare in presenza, gratuitamente, basterà registrarsi su skytg24.it