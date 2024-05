Nasce lo store online Sky: disponibili le linee padel e golf

Una grande novità per tutti gli sportivi: è online lo store di Sky, dedicato alla vendita di articoli merchandising. Una selezione esclusiva e limited edition di prodotti targati Sky Sport, per la prima volta disponibile sul mercato, che renderanno i propri momenti di svago ancora più unici e performanti. Lo shop online è già raggiungibile tramite la vetrina dedicata su Amazon, caratterizzata da una navigazione smart e intuitiva per valorizzare le peculiarità tecniche degli accessori proposti.

Si inizia con la linea Padel e la linea Golf, grazie alla collaborazione con alcuni partner

selezionati della Casa dello Sport di Sky: IKONEEC e CHERVÒ. Due proposte disponibili per il padel, declinate in due varianti, elegantissime e personalizzate con i colori iconici di Sky Sport per un tocco impeccabile anche in campo. La prima è la racchetta Sky Sport X !koneec Carbon, progettata per avere potenza e manovrabilità ottimali, completamente in carbonio e quindi ideale per giocatori più esperti. La seconda, invece, è la racchetta Sky Sport X !koneec Hybrid, leggera e maneggevole, con il 60% di carbonio e il 40% di fibra, ideale per un giocatore amatore polivalente.