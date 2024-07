Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in ogni parte del globo per un malfunzionamento mondiale dei sistemi informatici: ripercussioni su banche, media e compagnie aeree

Voli cancellati, sistemi informatici bloccati, disagi in ogni parte del mondo per quello che è sembrato essere sin dai primi momenti un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Problemi sono stati registrati anche in banche, media e compagnie aeree che hanno subito importanti interruzioni sul piano informatico. Il colosso statunitense Microsoft ha affermato con un post su X di aver adottato "azioni di mitigazione" dopo le interruzioni del servizio. "I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione". In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti "potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365". L'annuncio è arrivato mentre l'Australia segnalava interruzioni su larga scala dei sistemi IT.

Il problema avrebbe riguardato in particolare l'errore di aggiornamento di un agente software. E non un attacco hacker. "Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema", ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l'interruzione all'1:30 di venerdì, orario della costa est americana.