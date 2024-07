In quel momento Alessandro è riuscito a reagire grazie al suo carattere, sempre molto positivo, ma anche e soprattutto grazie alla famiglia che gli è sempre stata vicino, e grazie agli amici. Alessandro ha raccontato quanto difficile, ma anche piacevole, sia stato il ritorno all’attività dopo l’incidente : la prima cosa che ha tentato di fare è stato tornare a giocare a calcio a 5, sport che praticava prima della protesi. Nonostante le difficoltà, Alessandro voleva tornare a rivivere le stesse emozioni che provava prima dell’incidente ed è stato così solo quando le persone lo hanno trattato alla stessa maniera in cui veniva trattato prima, subendo gli stessi tackle e tornando a rivivere quelle emozioni. E per farlo è stato fondamentale trovare il coraggio di rimettersi in gioco.

Il messaggio ai giovani

Parlando ancora di paura, Alessandro ha raccontato che a volte il suo timore è stato quello di essere definito o come il “poverino”, o come “eroe”. Secondo lui la verità sta nel mezzo: l’atleta si ritiene una persona coraggiosa ma non un eroe, una persona che avrebbe potuto mollare nei momenti in cui ha avuto paura, ma che non lo ha fatto. Ha poi parlato di questo sentimento che siamo abituati a pensare come una cosa negativa, ma che ci ricorda come questa sia un istinto di sopravvivenza, spingendoci a trovare delle soluzioni per ovviare a quelli che percepiamo come dei “pericoli”. L'incontro si è concluso con un messaggio molto prezioso per i ragazzi: “Anche quando sembra che le sfide siano davvero impossibili, una volta che iniziate a farlo poi diventa possibile. Continuate a darci dentro anche quando sembra tutto perso”.