Benvenuto Sky Sport Insider! La nuova sala della lettura nella Casa dello Sport di Sky

Alla Casa dello Sport di Sky mancava una stanza, adesso c’è. E’ la sala della lettura. L’abbiamo arredata con una poltrona comoda come un argomento di conversazione che ti fa subito sentire a tuo agio, illuminata con la luce giusta per vederci chiaro, arricchita dal profumo delicato della bella scrittura, di quelle parole che hai finalmente trovato il tempo di leggere.

Dal primo agosto, non a caso in pieno periodo olimpico e dunque benedetti da questi giorni sacri per chi ama lo sport, potrete entrare in questo luogo della mente e del cuore, della memoria e della passione. Si chiama Sky Sport Insider, è il nuovo spazio editoriale premium del nostro sito SkySport.it, che ospiterà contenuti esclusivi scritti dai nostri giornalisti, dalle nostre firme più prestigiose, e dai grandi campioni della squadra di Sky Sport. Vi si potrà accedere cliccando sul bottone in alto a destra nella home page di SkySport.it, oppure scrollando verso il basso fino ad arrivare alla sezione “Sky Sport Insider”, caratterizzata (e non poteva essere altrimenti) dal colore oro, come le medaglie che ci fanno sognare. I nuovi contenuti saranno totalmente aggiuntivi rispetto a quelli che ogni giorno trovate e continuerete a trovare sul nostro sito e l’accesso all’area premium sarà a pagamento. Per tutti coloro che hanno le chiavi della Casa dello Sport, ovvero gli abbonati Sky, il nuovo servizio è offerto da Sky Extra e attivabile accedendo alla sezione dedicata (sky.it/extra).

Ci sentiamo sinceramente dei privilegiati a poter condividere questo luogo unico con tutti voi. Perché è un privilegio poter scegliere di cosa parlare senza cedere alla pressione dell’attualità (che non vuol dire che non staremo al passo con quello che accade là fuori, ma non saremo schiavi del “trend”), è un privilegio poter parlare di sport – di tutto lo sport - dandogli la dignità che merita, senza limiti di spazio e di durata, senza vincoli alle opinioni e alla scelta degli argomenti, scegliendo e pesando ogni vocabolo. Ma soprattutto, è un privilegio enorme prendersi il tempo per farlo, per scrivere ma soprattutto per leggere e per pensare, senza fretta, senza nessuno che possa rubarci questo momento tutto per noi.

Come dice Federico Buffa lo sport è l’esperanto del mondo, è il linguaggio che ci unisce, è il migliore strumento per unire persone e generazioni, per superare ogni barriera. E’ proprio questo che vogliamo raccontare, non solo in tv, non solo in streaming, non solo con gli aggiornamenti e le news di Sky Sport 24 e del nostro sito SkySport.it, ma anche con questo eccezionale contenitore di parole nuove per riflettere un po’ di più e meglio, per farsi trasportare dalle storie delle imprese grandi e (solo apparentemente) piccole che le sportive e gli sportivi ci regalano. Per ricordare, per anticipare, per celebrare e, perché no, per criticare e suggerire. Pensate a uno dei volti di Sky che amate di più, pensate a una delle voci che vi ha fatto appassionare allo sport e al suo racconto, pensate ai grandi campioni che ogni giorno condividono le loro esperienze, le loro vittorie, la loro visione, nella Casa dello Sport. Pensateci, e lo troverete in Sky Sport Insider.