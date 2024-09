Dietro allo scintillio dei Laureus Awards, gli oscar dello sport, c'è il lavoro delle fondazioni in giro per il mondo. Una di queste, la Fondazione Laureus Sport for Good Italia, ha organizzato al teatro Parenti di Milano la sua 10^ Charity Night. L'evento benefico per la raccolta fondi per i progetti ha visto il supporto di molti volti noti dello sport, fra questi anche Fabio Capello, Flavia Pennetta e Giovanni Malagò