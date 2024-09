Sarà un'edizione completamente diversa dalle altre, con tante novità e una giuria inedita: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi accompagnati dall'esordio assoluto in conduzione di Giorgia. Tutto quello che c'è da sapere su X Factor 2024, in programma da giovedì 12 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW

X FACTOR, IL DUETTO JAKE&PAOLA IEZZI. VIDEO