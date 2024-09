Dai ragazzi di un tempo a quelli di oggi, tutti (o quasi) sanno cos'è. O almeno, dovrebbero. Lo sa sicuramente molto bene Frattesi, che dopo il gol di petto contro Israele ha ricordato i bei vecchi tempi in cui ci giocava a Fidene. E' forse il modo più semplice e diretto di giocare a calcio, certamente il più spettacolare. Anche se le regole non sempre sono uguali per tutti