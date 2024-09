Il 15 settembre 2001, durante la sua probabile ultima gara in carriera, Alex Zanardi rimase coinvolto in un incidente che gli costò entrambe le gambe e, per pochissimo, quasi anche la vita. Si riprese molto bene (le medaglie nella handbike sono lì a testimoniarlo) contro ogni previsione, tanto che addirittura la Nasa lo invitò a Houston per discutere dei dati del suo schianto, che secondo l'istituto spaziale americano sarebbe dovuto essere fatale