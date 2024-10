Nata nel 1977 dal genio di Freddie Mercury, frontman dei Queen, 'We Are The Champions' è diventata in poco tempo l'inno mondiale dello sport. Oggi è la canzone dei vincitori, ma la prima volta è stata utilizzata per celebrare una sconfitta. Il primo episodio di Sport Soundtrack, rubrica di Danilo Freri per Sky Sport Insider, racconta la storia di questa iconica canzone e il suo legame con lo sport. CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE MENTRE LEGGI L'ARTICOLO