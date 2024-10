Sky TG24 Live In, oggi in diretta da Roma

Appuntamento oggi, dalle ore 9, con il Live In targato Sky TG24. Nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine, a Roma, per un intero giorno di dirette, ospiti, interviste e dibattiti

Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari, Venezia, Firenze, Bergamo, Napoli, Roma, Genova (due edizioni speciali per i venti anni di Sky) e Milano, torna a Roma l’8 ottobre, nella prestigiosa cornice delle Corsie Sistine, per un giorno di dirette, ospiti, interviste e dibattiti. Oggi, tra gli sportivi Federico Buffa, che dialogherà con Federico Ferri, direttore di Sky Sport; Tania Cagnotto, plurimedagliata olimpica e campionessa mondiale di tuffi, Nicolò Martinenghi, oro olimpico Parigi 2024. Presente anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. Clicca qui per il programma completo.

L’evento sarà trasmesso in diretta dalle ore 9 su tutti i canali tv e digital di Sky TG24.