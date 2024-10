Al via stasera -in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - la dramedy in otto episodi di Sydney Sibilia "Hanno ucciso l'Uomo Ragno- La leggendaria storia degli 883", la storia di Max e Mauro e di come diventarono una delle band più amate e iconiche. Un racconto di musica e di grande amicizia, la storia di un’intera generazione

Una storia di musica e di grande amicizia sullo sfondo dei mitici anni ’90. Una storia di provincia, di illusioni, di coraggio. La storia di un successo travolgente, imprevisto e imprevedibile: quello di due ragazzi di Pavia, due underdog, che in pochi anni diedero vita a una delle band più amate e iconiche della storia della musica italiana. La storia di un’intera generazione: dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva la serie Sky Original di Sydney Sibilia HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883.

Una dramedy in 8 episodi La serie – una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – è una dramedy ritmata e brillante in otto episodi che vedono protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore) nei panni, rispettivamente, di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. La serie è un coming-of-age che racconta la loro storia e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan.

La serie di Sydney Sibilia in onda ogni venerdì su Sky Serie HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO - LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k). La serie andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie (oltre a essere ovviamente disponibile on demand – anche in 4K HDR).

La sinossi Pavia, fine anni Ottanta. Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica rende Max e Mauro inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti?

Il cast artistico ELIA NUZZOLO: Max Pezzali MATTEO OSCAR GIUGGIOLI: Mauro Repetto LUDOVICA BARBARITO: Silvia DAVIDE CALGARO: Cisco ALBERTO ASTORRI: Sergio Pezzali ROBERTA ROVELLI: Alba Pezzali EDOARDO FERRARIO: Pierpaolo ROBERTO ZIBETTI: Claudio Cecchetto ANGELO SPAGNOLETTI: Lello

Max Diciotto anni, pallido, nerd. Punk ma non troppo, rocker ma non troppo. Enciclopedia musicale vivente, è del tutto invisibile alle ragazze, e non ha mai creduto veramente in se stesso. L’incontro con Mauro sarà una vera scossa: l’energia del suo amico gli darà il coraggio per scrivere le sue prime canzoni, sognare in grande e perseguire la sua storia d’amore con Silvia.

Mauro Vulcanico, incontenibile, visionario. Cresciuto nel mito delle popstar, vuole con tutto se stesso arrivare in vetta alle classifiche. Come? Poi si vedrà. Incapace di accontentarsi di un “no” e di scoraggiarsi, è mosso da una vitalità debordante che finisce per contagiare Max e tutte le persone intorno a loro. Quando insieme a lui diventerà la più grande star della musica italiana, dovrà trovare una nuova identità, e affrontare dubbi profondi.

Silvia Bellissima, volatile, matura. La “regina del Celebrità” di Pavia è una ragazza profonda e riflessiva, in cerca del proprio posto del mondo e di un futuro che possa sentire suo. Per Max innamorarsi di lei è questione di microsecondi, ma presto dovrà adeguarsi alla “regola dell’amico”. Eppure, quella strana relazione tra di loro avrà un ruolo importante nella presa di maturità di Max, e nel fargli comprendere il vero prezzo dei propri sogni.

Cisco Sarcastico, pungente, stranamente saggio. Cisco è l’anima profonda della provincia, stanco del suo immobilismo eppure incapace di staccarsene. Amico d’infanzia di Max, è l’unico capace di leggerlo davvero, e di decifrare i suoi desideri più autentici. Destinato a rimanere per sempre l’amico che trovi quando torni a casa, è però anche il primo a ricordarti “tranquillo, siamo qui noi”.

Pierpaolo Pragmatico, disincantato, severo. È lui l’uomo a cui Cecchetto affida i neonati 883. Romano di nascita ma milanese di adozione, sarà il primo a guidare a Max e Mauro la strada per il successo, ma anche a seguirli nei dolori della crescita, e nei passaggi anche difficili che dovranno affrontare per diventare se stessi anche quando tutto cambia.

Da stasera in prima serata Appuntamento da non perdere con "HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883", da stasera (11 ottobre) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW). La serie andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky Serie, disponibile on demand, anche in 4K HDR.