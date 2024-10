Cinquant’anni fa a Kinshasa andò in scena il più grande incontro della storia del pugilato? Non sono sicuro, dovendo risponde onestamente direi di no. Ma direi anche che Alì-Foreman è stato il match meglio raccontato della storia del pugilato, e forse dello sport in generale. Il traguardo del mezzo secolo di vita toglie inevitabilmente ogni tentazione di trovare qualcosa di inedito. Si è detto, scritto e visto tutto su una sfida che ha abbracciato l’epica come nessun altro avvenimento sportivo.