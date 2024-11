Su Sky Sport un altro weekend ricco di eventi live, tra calcio, rugby, motori e tennis. Si parte sabato alle 13.30 con Newcastle-Arsenal (Sky Sport Calcio, in 4K e in streaming su NOW). Nel pomeriggio, appuntamento con il rugby: le Autumn Nations Series cominciano alla grande. A Twickenham l’Inghilterra attende gli All Blacks (live dalle 16.10 su Sky Sport Arena e NOW) nella rivincita dei due test di questa estate vinti dalla squadra di Scott Robertson. Alle 20.45 da non perdere Monza-Milan live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. La giornata di domenica inizia presto: alle 8 tutti in pista per il GP di Malesia. La MotoGP prosegue il suo tour extraeuropeo prima di tornare a Valencia per l'ultimo appuntamento del 17 novembre. Jorge Martin avrà il primo match point mondiale per chiudere definitivamente i conti, ma Bagnaia non starà a guardare…Una gara da non perdere su Sky MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Nel pomeriggio, appuntamento nella capitale francese per l’ultimo Atp dell’anno: dalle 15- su Sky Sport Uno e NOW -c’è la finale di Parigi Bercy. Gustoso antipasto (anche senza Sinner) in vista delle Atp Finals di Torino (10-17 novembre). Ovviamente da seguire tutte live su Sky Sport. Dal 2 novembre da non perdere- live su Sky e NOW- le Wta Finals a Riad con Jasmine Paolini in singolare e doppio insieme a Sara Errani. Ma non è finita: alle 18 si vola in Brasile per la volata finale di un Mondiale i cui titoli sono ancora da assegnare. Appuntamento -ad Interlagos e su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW- per la 21^ prova del Mondiale di Formula 1 (P.S. ricordatevi di non perdere la gara Sprint sabato dalle ore 15). Buon divertimento!