Al via la nuova Sky Up Academy Studios, l’iniziativa di Sky che apre le porte agli studenti per scoprire il dietro le quinte di una tech & media company

Conoscere il dietro le quinte di una realtà come Sky, confrontarsi con i professionisti del settore e toccare con mano le tecnologie più innovative per la creazione di contenuti audiovisivi: tutto questo è Sky Up Academy Studios, il nuovo progetto che permette a studentesse e studenti di vivere un’esperienza unica direttamente negli studi televisivi Sky di Milano Santa Giulia. Le classi coinvolte si metteranno alla prova nella creazione di un contenuto giornalistico multimediale e scopriranno quali sono le figure chiave che animano una tech & media company, anche in un’ottica di orientamento al mondo del lavoro.

Inaugurati oggi i nuovi spazi I nuovi spazi dedicati a Sky Up Academy Studios sono stati inaugurati oggi dall’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio che, insieme a Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, ha accolto le ragazze e ragazzi e condiviso con loro un momento di confronto sul valore dell’iniziativa e sulle riflessioni che può stimolare per le loro scelte future.

Con Sky Up Academy Studios tre esperienze per gli alunni Con Sky Up Academy Studios, le alunne e gli alunni prenderanno parte a tre esperienze diverse. Durante la giornata, potranno vedere da vicino il Centro di Produzione, le regie, le redazioni e la magia degli studi televisivi. Esperienza che continuerà poi con un incontro di orientamento professionale durante il quale studentesse e studenti avranno modo di riflettere sulle proprie inclinazioni e conoscere nello specifico le figure lavorative di una tech & media company. Infine, ragazze e ragazzi vestiranno per un giorno i panni di montatori, registi, editor sfruttando le tecnologie più avanzate – come desk per il montaggio, green screen e telecamera professionale - per creare un contenuto giornalistico multimediale originale su un tema a scelta tra Cambiamento Climatico, Valori dello Sport e Alimentazione Sana e Sostenibile. Le alunne e gli alunni avranno modo di registrare e montare il servizio giornalistico direttamente negli studi televisivi, supportati da personale tecnico specializzato di Sky.