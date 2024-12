Ogni giorno un evento per il Natale nella Casa dello Sport di Sky . In arrivo oltre 1.000 ore di appuntamenti live , tanti speciali e Produzioni Originali nella full immersion che Sky Sport proporrà per tutto il periodo delle Feste. Su Sky e in streaming su NOW , fino al 6 gennaio tante sfide appassionanti e rubriche per rivivere il meglio di tutti gli sport dell’anno che sta per concludersi. Il grande sport in campo tutti i giorni : dal calcio con le 3 partite a turno di Serie A, il Boxing Day di Premier League, i match di Bundesliga, le Coppe Europee e la Serie C NOW, al grande basket europeo tra Eurolega ed Eurocup, l’NBA Christmas Day, la CEV Champions League di volley, il padel e tanti altri appuntamenti live.

In campo con la Serie A e le coppe europee

Serie A sempre in campo durante il mese di dicembre con tanti match in programma su Sky, tra cui Juventus-Venezia (14 dicembre), Como-Roma (15 dicembre), Atalanta-Empoli (22 dicembre) e Inter-Como (23 dicembre), per poi chiudere il 2024 con le sfide di altissima classifica Lazio-Atalanta (28 dicembre) e Juventus-Fiorentina (29 dicembre). Tutte arricchite dagli studi pre e postpartita, con le analisi esclusive firmate dai talent di Sky Sport e inviati sempre su tutti i campi. Non si ferma neanche il grande calcio delle Coppe europee: prosegue la Champions League (di cui Sky ha i diritti in esclusiva di 185 partite su 203 a stagione) con gli incontri tra le big d’Europa come le esclusive di Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid (10 dicembre), Milan-Stella Rossa e Benfica-Bologna (11 dicembre). E ogni serata di Coppe, studi pre e postpartita, ospiti, analisi e commenti della super squadra di Sky Sport. In esclusiva, in Europa League ecco Ajax-Lazio e Roma-Braga (12 dicembre), mentre in Conference League – sempre in esclusiva - doppio impegno per la Fiorentina, contro LASK (12 dicembre) e Vitoria (19 dicembre).

La Premier con il Boxing Day, la Bundesliga e la Serie C

Entrano nel vivo Premier League inglese e Bundesliga tedesca. E se in Germania si gioca fino alla Vigilia di Natale, con tre giornate di campionato prima della breve sosta per le festività (nei weekend del 13/14/5 dicembre e del 20/21/22 dicembre), in Inghilterra, come da tradizione, inizia uno straordinario periodo di gol ed emozioni senza sosta, con la Premier League che va in campo per ben sei turni. Particolarmente attesa, come ogni anno, la giornata che ruota attorno al Boxing Day (26 dicembre), che si apre con City-Everton e termina con Liverpool-Leicester. Ma anche prima, tra il derby di Manchester (15 dicembre) e Tottenham-Liverpool (22 dicembre), e dopo, con Liverpool-Manchester United (5 gennaio) le emozioni non mancheranno. In Italia c’è anche tanta Serie C, che gioca anche nel weekend prenatalizio (tra il 20 e il 23 dicembre) e nel fine settimana “lungo” dell’Epifania (tra il 4 e il 6 gennaio).