Non conosce crisi del settimo anno il sodalizio Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia volto a sostenere "One Team" di Eurolega, il progetto di responsabilità sociale promosso dalla massima competizione europea di pallacanestro per assicurare un impatto positivo dei club partecipanti sul loro territorio di riferimento. Ma non solo. Quest’anno, infatti, per la prima volta, al progetto partecipa anche Motorola, promuovendo iniziative volte ad affermare valori come il lavoro di squadra, il rispetto, la resilienza e l’inclusione sociale in favore di 160 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio, periferia sud di Milano. Martedì scorso, 10 dicembre, lo stesso Istituto ha tenuto a battesimo la start-up ufficiale di questa stagione: un evento cui hanno preso parte personalmente Giampaolo Ricci, Ousmane Diop e Shavon Shields, tre giocatori di Olimpia Milano, nuovi ambasciatori del progetto One Team, oltre ai rappresentanti di Eurolega, Motorola, Olimpia e Laureus Italia, che si affida anche quest’anno ad Alessandra Stella, psicologa dello sport, e Lara Tagliabue, project manager del progetto.