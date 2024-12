Come da tradizione natalizia in arrivo un doppio appuntamento con Federico Buffa Talks. Da venerdì 20 dicembre, il primo episodio della 9^ puntata sarà dedicato alle Storie di Natale, per rivivere i momenti più esaltanti dell’anno che sta per concludersi e avvicinarsi a quelli che ancora si dovranno disputare. Dal 27 dicembre, il secondo episodio: Buffa e il direttore di Sky Sport Federico Ferri incontrano Matteo Berrettini. Il 26 dicembre da non perdere la maratona Buffa Talks su Sky Sport Arena

Come da tradizione, torna l’appuntamento nelle festività natalizie con Federico Buffa e una nuova puntata in due episodi di Federico Buffa Talks, la produzione originale condotta insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri, in cui lo sport si trasforma in un viaggio che evoca la memoria di grandi protagonisti la cui eredità si conserva nel tempo. Le Storie di Natale, dal 20 dicembre Si parte il 20 dicembre con il primo episodio della nona puntata: un percorso fatto di storie che fanno viaggiare e riuniscono; attorno al parquet o a un rettangolo verde, come attorno a un tavolo nei giorni di festa, in famiglia o tra amici. Sono racconti che intrecciano successi, riscatti e il potere dello sport di ispirare e unire, rendendo il Natale un momento perfetto per riflettere su imprese straordinarie e valori universali.

Da Gretzky a Beckenbauer, da Bartram a Sara Errani Dall’emozionante ricordo di “The Greatest One”, Wayne Gretzky, leggendario hockeista canadese, che ha rivissuto la magia di trovare sotto l’albero, come dono più desiderato, la maglia del suo idolo, Gordie Howe, alla celebrazione dell’eredità di una leggenda del calcio mondiale scomparsa un anno fa: Franz Beckenbauer. Non mancano momenti storici, come la sfida natalizia tra Kobe Bryant e Shaquille O’Neal nel 2004 o l’epopea dell’Olimpia Milano degli anni '80, che sotto la guida di Dan Peterson iniziò la cavalcata vincente che la portò alla conquista di scudetti e trofei europei. Spazio anche alla commozione, con il toccante ricordo della triste vicenda di Samia Yusuf Omar, atleta somala simbolo di libertà e lotta per i diritti, protagonista dello splendido libro di Giuseppe Catozzella, “Non dirmi che hai paura”, riproposto da dicembre nelle sale nell’omonimo film distribuito da Fandango. Leggendaria la vicenda del portiere del Charlton, Samuel Bartram, che il giorno di Natale del 1937 rimase solo nella nebbia a difendere una porta già vuota. E infine, da favola è la parabola agonistica di Sara Errani, strepitosa protagonista di una stagione tennistica memorabile per l’Italia, capace di vincere in campo femminile, nello stesso anno, uno storico oro olimpico a Parigi e la “Billie Jean King Cup”.

Natale con Buffa Talks La nona puntata di Federico Buffa Talks, la produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri dedicata alle Storie di Natale sarà disponibile da venerdì 20 dicembre su Sky Sport Uno alle 20, anche on demand e in streaming su NOW. Sono Storie di Natale. ispirano, fanno brillare gli occhi, accendono ricordi. Perché lo sport, proprio come un eterno Natale ogni anno regala sorprese e momenti indimenticabili. Nel trionfo o nella sconfitta, ogni evento sportivo, ogni gesto atletico, ogni nuova generazione di campioni, ci regala qualcosa di unico: la voglia di sognare ancora.

Dal 27 dicembre il 2^ episodio con ospite Matteo Berrettini E per non smettere di farlo, l’appuntamento è con la seconda tappa del viaggio. Protagonista del secondo episodio della nona puntata, disponibile dal 27 dicembre, sarà Matteo Berrettini: un campione ritrovato, che dopo la strepitosa finale di Wimbledon nel 2021, è caduto ma nel 2024 ha finalmente saputo rialzarsi, fino a sollevare, da protagonista insieme a Jannik Sinner, la seconda Coppa Davis consecutiva vinta dall’Italia, dimostrando che credere in sé stessi, contro ogni difficoltà, è il dono più grande che possiamo ricevere

Il 26 dicembre tutti gli episodi di Buffa Talks! Ma durante le feste i regali di Sky Sport non finiscono. Per viaggiare non sempre serve muoversi: basta lasciarsi trasportare da una storia. Anzi… nove! Il 26 dicembre, infatti, su Sky Sport Arena dalle 6 alle 16 e su Sky Sport Uno da mezzanotte all’una sarà possibile rivedere tutti gli episodi con gli ospiti che si sono accomodati sul trono del talk della “Casa dello Sport”.

Maratona con Paltrinieri, Tortu, Mourinho, Egonu, Boban, Del Piero Comodamente seduti davanti a un televisore o in viaggio sui vostri dispositivi mobili, l’appuntamento per tutti è con la “Maratona #FedericoBuffaTALKS” - I campioni si raccontano: Gregorio Paltrinieri, Filippo Tortu, José Mourinho, Paola Egonu, Gigi Datome, Zvonimir Boban, Federica Brignone, Alessandro Del Piero e infine Matteo Berrettini. L’allenamento migliore per prepararsi a un nuovo anno di sport, in attesa del prossimo protagonista, che non tarderà ad arrivare.

