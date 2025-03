Vittorio Bosio rieletto presidente nazionale CSI

Vittorio Bosio è stato riconfermato presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano. La guida dell’Associazione per il quadriennio olimpico 2024-2028 gli è stata riconosciuta sabato 15 marzo dall’Assemblea nazionale elettiva del CSI, tenutasi ad Assisi. Il 73enne bergamasco (al terzo mandato da presidente del CSI dopo l’elezione del 2016 avvenuta a Campi Bisenzio e quella on line del 7 marzo 2021 a Bergamo) ha raccolto 10.590 voti sui 10.901 attribuiti ai 122 delegati votanti, con la percentuale del 97,15%. “Siamo nati come Associazione e lo siamo ancora – ha dichiarato Bosio -. Dobbiamo dare al CSI la possibilità di avere tutti gli strumenti utili, consentendoci di poter testimoniare i valori dell’accoglienza, dell’inclusione, della solidarietà, in tutti i settori strategici”. Poi l’annuncio: sabato 4 ottobre, presso l’Auditorium Conciliazione, si celebreranno i festeggiamenti degli 80 anni di vita del CSI. Il Consiglio Nazionale del CSI, dopo essersi insediato nella mattinata di domenica 16 marzo, ha nominato i componenti della Presidenza Nazionale e i Coordinatori di Area. Nominati vicepresidenti nazionali, come vicario Andrea De David (CSI Bologna) e Marco Calogiuri (CSI Lecce). In apertura dell’Assemblea c’era stato anche il saluto del presidente della CEI, cardinal Matteo Zuppi: “Se ci alleniamo col Signore, riusciremo a rendere i giovani protagonisti del domani nella partita della vita”, definendo il CSI non una polisportiva qualunque. ”La parola del mister vale molto per i ragazzi, siete credibili. Siete occhi che guardano ai ragazzi, aiutandoli con le regole a capire come si superano i limiti”, ha concluso l’Arcivescovo di Bologna.