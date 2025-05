Primo lunedì di maggio significa Met Gala a New York. Il dress code dell'edizione è stato il 'Tailored for You', ispirandosi alla nuova mostra 'Superfine: Tailoring Black Style': l'invito era a rivisitare il tipico abito sartoriale da uomo. Grande protagonista anche il mondo dello sport, con Lewis Hamilton co-presidente dell'evento e LeBron James presidente onorario (ma grande assente per l'infortunio al ginocchio). In campo, pardon.. sul red carpet, anche tanti altri volti noti. Qui le FOTO per scoprirli tutti