Lo sport protagonista agli Sky Inclusion Days

Oggi e domani in diretta dal Teatro dal Verme di Milano due giorni di dibattiti, interviste e approfondimenti.

Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il presente per guardare al futuro di una società più consapevole, realmente inclusiva e capace di valorizzare le differenze. Con questo spirito Sky Italia oggi e domani è al Teatro Dal Verme di Milano, trasformato in un set d'eccezione, dove si alternano numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport, fino alla scienza e alla tecnologia.

Camilla Mancini, 'Libera di essere me' Camilla Mancini, scrittrice, figlia di Roberto Mancini, è stata protagonista del panel “Libera di essere me” nell’ambito degli Sky Inclusion Days. “Bisogna usare i social con moderazione e non farsi risucchiare dal vortice della perfezione” ha detto Camilla nata con una paresi facciale e che nei suoi romanzi, editi Mondadori, racconta la sua battaglia contro il bullismo. ”I social non sono la vita reale, ma sono al 90% artefatti, finzione. Non si può essere pienamente felici, la vita non è solo quella dei social. La vita è una montagna russa, vai su e vai giù. La perfezione non esiste. Essere umani vuol dire essere imperfetti. La perfezione non ci rende umani”. E ha spiegato: “Quando subivo il bullismo non c’erano i social. Oggi ci sono e sono tutti leoni da tastiera che non hanno il coraggio di dirti in faccia quello che scrivono. Bisogna cercare di coltivare una forza interiore ma non è facile”. Nel corso dell’intervista ha ricordato anche il suo rapporto con il padre “Spoiler: anche Roberto Mancini è umano. Gli ho sempre ricordato l’uomo forte e il gran professionista che è, e che il suo cammino, a prescindere dagli ostacoli, sarà sempre luminoso”.

Minisini, Arianna Sacripante e Sabrina Bernabei, 'Note di libertà: la magia del nuoto artistico' Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto artistico, Arianna Sacripante, nuotatrice artistica, e Sabrina Bernabei, allenatrice del Progetto Filippide, hanno partecipato oggi al panel “Note di libertà: la magia del nuoto artistico” moderato da Ilenia Moracci, PR Content Comms and Events Director di Sky. “Il mio lavoro con il progetto Filippide è la cosa più significativa che ho fatto grazie allo sport. Dopo che la vinci- le parole di Giorgio Minisini- nessuna medaglia ha un valore di per sé, ha un valore perché la insegui. Il lavoro con Arianna Sacripante dà valore alle medaglie perché mi permette di fare qualcosa di valore con lei. Ho fatto sport per 25 anni, di cui 10 in Nazionale. Per me fare quello che facevo non è mai stato un sacrificio, ma una scelta. Nel momento in cui mi sono trovato davanti a un bivio e ho capito che avrei dovuto rinunciare a tante cose per inseguire un progetto in cui non credevo più, ho capito che mi stavo snaturando e ho scelto di ritirarmi. Mi allenavo 10 ore al giorno per vincere le medaglie che volevo vincere, farlo per altri quattro anni per partecipare a un’Olimpiade in un modo che non mi piaceva, avrebbe significato rinunciare a 4 anni di vita". Quindi le parole di Arianna Sacripante: “Mi alleno tutti i giorni, basta avere volontà, passione e sorriso. L’errore è importante, ma bisogna essere felici di quello che si ha: si può sempre migliorare. Lo sport è un bene, adatto a tutte le età. Lo sport è un bene, non mollate mai e affrontate le cose a testa alta.” .“Il Progetto Filippide- spiega Sabrina Bernabei- ha l’obiettivo di far vedere quello che ognuno di noi può fare al di là delle disabilità. In acqua ci sono due atleti e non ci sono differenze. Tutti possono fare e dobbiamo fare il meglio non per mostrare agli altri, ma per ricaricare fiducia e autostima. Abbiamo atleti che con l’allenamento hanno cambiato la vita di tutti i giorni. Nel progetto Filippide siamo 8 allenatori e 18 atleti. Con le Paralimpiadi, le luci sono state puntate e bisogna continuare in quella direzione, perché per poter gareggiare ci vogliono dei numeri minimi. Abbiamo aperto una strada e dobbiamo continuare a tracciarla per chi verrà dopo di noi e inizierà fra qualche anno. Abbiamo iniziato con i Giochi Olimpici, poi sono arrivati i Giochi Paralimpici, perché non fare un’Olimpiade condivisa? Può essere una strada per il futuro.”

Andres ‘Toto’ Forray, Massimo Komatz e Raffaele Gregori, 'Dove osano le Aquile' Andres ‘Toto’ Forray, giocatore L’Aquila Basket Trento, Massimo Komatz, direttore di AquiLab, e Raffaele Gregori, InSuperAbili Giudicarie Basket, hanno partecipato al panel “Dove osano le Aquile” moderato da Dalila Setti, nell’ambito degli Sky Inclusion Days. “Vivere le iniziative organizzate dal nostro club- spiega Andres ‘Toto’ Forray- vuol dire veramente tanto, ci aiuta a tenere i piedi per terra. Mi piace pensare soprattutto ai giocatori che arrivano a Trento dall’estero: grazie a queste occasioni si sentono più coinvolti, capiscono la mentalità della società e, magari, tengono un po’ di più alla maglia e tirano fuori qualcosa di più anche in campo. Cerco di trasmettere questi valori, che mi fanno crescere tanto, ai miei compagni e ai miei figli.” Poi le parole di Massimo Komatz, direttore di AquiLab: “Mi piace ricordare due iniziative del club: il “volounteer day”, in cui giocatori e staff tecnico donano parte del loro tempo alle società no profit con cui collaboriamo, e il torneo che vede coinvolti diversi reparti di oncoematologia pediatrica, sono momenti molto intensi dal punto di vista emotivo e sportivo. Portiamo avanti queste esperienze da diverso tempo, ma ogni anno meglio e di più. I campioni della squadra sono un modello, una fonte di ispirazione. Il fatto che una società professionistica importante come Trento ritenga non solo un impegno ma uno dei pilastri della propria attività lo sport inclusivo mi fa emozionare. Per il futuro vogliamo ampliare i nostri programmi e continuare la collaborazione con altre società, come già facciamo con Trieste e con l’Olimpia Milano.” Infine l'intervento di Raffaele Gregori, InSuperAbili Giudicarie Basket: "Io lavoro in un bar per cinque giorni alla settimana, ma al martedì vado a giocare al basket! Sul campo me la cavo, il mio giocatore preferito è il capitano di Trento, Toto Forray. E’ fortissimo nel tiro e mi dà tanti consigli per diventare sempre più forte".